Компания брата депутата ЗСК лишилась товарных знаков из-за жалобы Shell

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отменила охрану товарных знаков ООО «Славянск ЭКО» (Краснодарский край) из-за сходства с брендом нефтегазового концерна Shell. Кубанская компания обратилась с заявлениями в Суд по интеллектуальным правам (СИП) о признании недействительными решений Роспатента. Информация об этом появилась на сайте суда. Предварительные судебные заседания назначены на 1, 8 и 15 февраля.

С возражениями против предоставления правовой охраны товарным знакам «Славянск ЭКО» в июле 2020 года в Роспатент обратилась компании Shell Brands International AG. Речь идет о товарных знаках №643330, 657841, 659473 (были зарегистрированы в 2018 году).

По мнению представителей европейского концерна, оспариваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения с серией знаков компании концерна Shell (имеющей более ранний приоритет), что вводит в заблуждение потребителей. Товарные знаки компании Shell образованы за счет стилизованного изображения раковины морского гребешка, выполненного в черно-белом и красно-желтом цветовых сочетаниях. Верхнюю часть геометрической фигуры составляет полукруг, нижнюю - ломаная линия, внутри - расходящиеся веером лучи. Товарный знак «Славянск ЭКО», по оценке представителя Shell, выполнен в виде аналогичной геометрической фигуры.

В компании «Славянск ЭКО» считают, что товарные знаки при первом впечатлении не являются сходными за счет абсолютно разной цветовой гаммы (в зарегистрированных товарных марках «Славянск ЭКО» используются синий и белые цвета). Также указано, что компания использует в своем товарном знаке стилизованное изображение восхода солнца и капли.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировано в июле 2011 года в Славянске-на-Кубани. Основным видом деятельности является производство нефтепродуктов. Выручка компании в 2019 году составила 102,1 млрд руб., чистая прибыль— 4,5 млрд руб. По итогам 2018 года «Славянск ЭКО» вошла в рейтинге 500 крупнейших компаний России по версии РБК, заняв 167 место. В 2017 году компания стала дебютантом рейтинга 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes. Владельцем компании является Валерий Паранянц — родной брат депутата Законодательного собрания Кубани Роберта Паранянца, одного из наиболее состоятельных парламентариев региона (доход в 2019 году - более 66 млн руб.)

Shell — нефтегазовый концерн, который занимается поиском и добычей нефти и газа уже более ста лет. Объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие более чем в семидесяти странах мира.

Подробнее в материале "Ъ-Кубань" «Ракушку» Shell нашли на Кубани.

Наталья Решетняк