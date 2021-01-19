На досрочное открытие развязки на Циолковского потребуется 1 млрд рублей

Строительство новой транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде могут завершить почти на полгода раньше срока – в декабре 2021 года вместо мая 2022-го. Для этого потребуется дополнительное финансирование в размере около 1 млрд руб., сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Мы считаем, что есть все возможности открыть движение в 2021 году. В 2020 году финансирование строительства составило 1,1 млрд руб., в 2021 году – 1,6 млрд руб. Чтобы открыть движение в этом году, нужен еще 1 млрд руб. из федерального бюджета, мы рассчитываем на принятие соответствующего решения»,— сообщил Глеб Никитин ТАСС. Он добавил, что с Минтрансом РФ этот вопрос проработали.

Работы по строительству развязки на улице Циолковского начались летом 2020 года. Как ранее сообщалось, подрядчиком выступило ООО «Дорожная строительная компания». Стоимость контракта составила 4,56 млрд руб.