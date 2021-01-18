Массовые задержания проходят на акции в поддержку Навального в Петербурге

Жители Петербурга сегодня, 18 января, собрались у Гостиного двора, чтобы выразить поддержку оппозиционному политику Алексею Навальному, которого задержали после прибытия в Москву из Берлина, где он лечился от последствий отравления, организованного, предположительно, сотрудниками ФСБ.

Не менее 30 человек задержаны. При этом большинство из них не имели при себе плакатов и не скандировали лозунги. Как рассказал “Ъ-СПб” депутат МО «Лиговка-Ямская» Александр Изотов, полицейские задерживают граждан без причин. Сам господин Изотов также находится в автозаке.

Помимо него были задержаны глава МО «Гавань» Нелли Вавилина, член «Открытой России» (закон обязывает “Ъ-СПб” указать, что организация внесена в реестр так называемых иностранных агентов) Павел Чупрунов, журналист Денис Кабаков и другие. Первый автозак уже направился в отдел полиции.

Олег Дилимбетов