Более 70 теннисистов на Australian Open ушли на карантин

На карантине находятся 72 теннисиста, прибывшие в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Они прилетели вместе с теми, у кого по прибытии тест на коронавирус показал положительный результат, сообщило агентство Associated Press. Чемпионат пройдет с 8 по 21 февраля.

Положительные тесты на COVID-19 оказались у прилетевших в Мельбурн из Абу-Даби, Дохи и Лос-Анджелеса. Всего выявлено девять случаев заражения. С прошлой недели на 17 чартерных рейсах прибыло более 1,2 тыс. игроков, тренеров, должностных лиц и журналистов для подготовки к Australian Open.

При этом некоторым игрокам, у которых не было прямых контактов с больными в активной форме, могут разрешить тренировки до истечения карантинного срока. По данным агентства, спортсмены, прилетевшие в столицу Южной Австралии Аделаиду, смогут начать тренировки при условии строгого соблюдения защитного протокола. Среди таких теннисистов — Серена Уильямс, Наоми Осака, Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Подробнее о проведении турнира в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Australian Open порвал календарь».