Новосибирское «Спецавтохозяйство» заплатит 53,6 млн рублей долга за вред экологии

Арбитражный суд Новосибирской области обязал новосибирское МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) выплатить Сибирскому управлению Росприроднадзора 53,6 млн руб. долга по платежам за негативное воздействие на окружающую среду.

В иске ведомство указало, что в декларации САХ за 2018 год нет данных о начислении платы за размещение принятых твердых коммунальных отходов (ТКО) и золошлаковой смеси от сжигания углей. Такая плата предприятием, по данным Росприроднадзора, не вносилась.

По расчету ведомства, с которым согласился суд, она должна была составлять 53,6 млн руб.

Представители САХ в суде с иском не согласились, указав, что в 2018 году предприятие не разграничивало поступающие от третьих лиц отходы по степени влияния на окружающую среду. «Довод ответчика о том, что ранее разграничения отходов не производилось, плата не взималась, не основан на норме закона, так как обязанность по исчислению платы за размещение ТКО у операторов по обращению с ТКО за 2018 год возникла с 1 января 2019 года, поэтому судом отклоняется»,— решил суд.

Дело рассматривалось с февраля 2020 года. Информация об обжаловании решение в картотеке суда на данный момент отсутствует.

Дарья Решетникова