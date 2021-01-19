На имущество курской компании «Щигры главпродукт» покупателей не нашлось

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт», действующий по поручению конкурсного управляющего курского ООО «Щигры главпродукт» (структура «Глобал Эко») Андрея Люнина, сообщил об отсутствии заявок на открытом аукционе по продаже имущества общества. По двум лотам торги признаны несостоявшимися.

Речь идет о производственно-технологическом комплексе ООО «Щигры главпродукт», обремененного залогом в пользу ПАО Сбербанк начальной стоимостью 869,6 млн руб. А также о праве требования (дебиторская задолженность) к ООО «Агропродукт» начальной стоимостью 1,416 млрд руб. Торги проводились на снижение цены, минимальная цена продажи имущества – 55,9% от начальной цены, установленной на торгах 19 сентября 2020 года. Таким образом, 786,6 млн руб. организатор собирался выручить за имущественный комплекс, и 1,281 млрд руб. - за право требования дебиторской задолженности.

Подробно о банкротстве структуры «Глобал Эко» — в публикации “Ъ-Черноземье” «Свиноферма ответит по гарантиям».

Ирина Лобанова