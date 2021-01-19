«Республика» присмотрит за выборами

В минувшую субботу в Уфе состоялось учредительное собрание общественно-политического движения «Республика». Объединяет его сторонников в том числе желание добиться отставки руководства Башкирии. У движения пока нет юридического лица и источников финансирования. Тем не менее ее члены намерены участвовать в предстоящих избирательных кампаниях. «Республику» возглавил экс-глава координационного совета защитников Куштау Урал Байбулатов. Политологи полагают, что новое движение — это ребрендинг запрещенной полгода назад националистической организации «Башкорт». Бывший руководитель «Башкорт» это отрицает.

Активисты, участвовавшие в защите горы Куштау, объявили о создании общественно-политического движения «Республика». 31 декабря его появление анонсировал экс-глава координационного совета по защите Куштау Урал Байбулатов, а в минувшую субботу в уфимской гостинице «Башкортостан» состоялось учредительное собрание движения. Помимо господина Байбулатова, в состав организации вошли бывшие члены координационного совета: активист из Чекмагушевского района Руслан Нуртдинов, активистка, жительница деревни Урняк Рузина Мухамеджанова, активисты движения «Зеленый щит Башкортостана» Дмитрий Петров и Рамис Теляпкулов и другие.

Выступая на учредительном собрании, Урал Байбулатов заявил, что одной из причин создания движения стало высказывание главы республики Радия Хабирова на пресс-конференции 29 декабря. Комментируя ситуацию вокруг хребта Кыркытау в Абзелиловском районе, где после протестов местных жителей Русская медная компания (РМК) отказалась от дальнейшей геологоразведки месторождения меди, глава республики сказал, что «компания должна вернуться к диалогу с жителями». По мнению господина Байбулатова, таким образом Радий Хабиров проигнорировал позицию общественников. «После Куштау мы думали, что они (власти.— „Ъ“) понимают, что нужно коммуницировать с народом, а они делают наоборот,— заявил „Ъ“ господин Байбулатов.— Мы понимаем, что они просто не умеет по-другому. Очень не хотелось бы, чтобы эта команда оставалась у нас надолго». По его словам, отставка главы республики Радия Хабирова — одна из задач, которой будут добиваться активисты движения.

У движения пока нет юридического лица, устава и спонсоров, сообщил господин Байбулатов. По его словам, активисты рассчитывают, что финансовую поддержку им окажут жители Башкирии. Принимать финансирование от организаций или бизнесменов движение готово в случае, если это «не будет накладывать никаких ограничений», сообщил активист. Будет ли движение официально регистрироваться в Минюсте, собеседник сказать затруднился.

По словам Урала Байбулатова, одна из ближайших целей «Республики» — добиваться честных выборов в Госдуму в 2021 году и в Курултай Башкирии в 2023 году, в частности готовить наблюдателей на выборы. При этом господин Байбулатов отметил, что движение готово сотрудничать с региональным штабом Навального в рамках проекта «Умное голосование».

Опрошенные „Ъ“ политологи считают, что новое движение — это своеобразный ребрендинг националистического движения «Башкорт», признанного в прошлом году экстремистской организацией. Политолог Сергей Лаврентьев полагает, что создание движения похоже на политические технологии революционеров 20 века. «Они как большевики: „Правду“ закрыли „Путь правды“ появился, его закрыли, открылась „Трудовая правда“ и так далее».

По мнению политолога Аббаса Галлямова, «после победы над властями в битве при Куштау националисты чувствуют себя на коне и пытаются развивать наступление»: «Протестные настроения растут, и внутриполитический блок республики сделать с этим ничего не может. Все это создает вакуум, который буквально всасывает националистов в большую политику».

Бывший лидер «Башкорт», активист Руслан Габбасов заявил „Ъ“, что бывшие участники движения «никак не связаны с этой новой организацией». Он отметил, что его и других активистов «Башкорт» не пригласили на учредительное собрание движения. По мнению господина Габбасова, ему пока непонятно, какие методы будет использовать «Республика», чтобы добиваться отставки главы Башкирии, а также кого активисты видят на месте руководителя региона. «Чтобы изменить политическую ситуацию в республике, надо менять ситуацию в стране. Потому что уберут Хабирова, вновь тот же человек поставит другого, который ничем не будет отличаться от предыдущего»,— заявил господин Габбасов.

Собеседник „Ъ“, близкий к администрации главы Башкирии, полагает, что в «Республике» «торчат уши представителей старых, разбитых номенклатурных элит республики». «Впрочем, с их стороны, это пустая трата времени и сил. На данный момент никаких перспектив для отставки Радия Хабирова нет — проводимые замеры показывают, что его рейтинг вернулся на докуштауский уровень и превышает 50%»,— отметил он.

Дарья Кучеренко, Булат Баширов