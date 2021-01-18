19 января, вторник
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Правительство отказалось поддерживать полный запрет продажи спиртного в домах ночью

Правительство РФ подготовило отрицательное заключение на законопроект о полном запрете продажи алкоголя в ночное время в многоквартирных домах, сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа. Инициативу ранее представило законодательное собрание Севастополя.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект»,— приводит агентство цитату из заключения.

Инициативу выдвинули в октябре 2020 года депутаты законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач и Евгений Дубовик. Правовое управление Госдумы уже отмечало, что положения законопроекта не согласованы с действующим законодательством, а предлагаемое время запрета — с 23:00 до 10:00 — необосновано.

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