Правительство отказалось поддерживать полный запрет продажи спиртного в домах ночью

Правительство РФ подготовило отрицательное заключение на законопроект о полном запрете продажи алкоголя в ночное время в многоквартирных домах, сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа. Инициативу ранее представило законодательное собрание Севастополя.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект»,— приводит агентство цитату из заключения.

Инициативу выдвинули в октябре 2020 года депутаты законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач и Евгений Дубовик. Правовое управление Госдумы уже отмечало, что положения законопроекта не согласованы с действующим законодательством, а предлагаемое время запрета — с 23:00 до 10:00 — необосновано.