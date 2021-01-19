Глава администрации не заметила зятя

Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по факту мошенничества с использованием служебного положения в отношении главы администрации Красноборского поселения Тереньгульского района Ульяновской области Елены Сергеевой, заключившей и оплатившей недовыполненный контракт с компанией своего зятя. Ранее прокурор района требовал уволить госпожу Сергееву «по утрате доверия» в связи с тем, что она не известила совет депутатов о возникновении конфликта интересов, однако глава поселения этого делать не стал. Депутаты совета давно конфликтуют с главой администрации поселения. Совет известен тем, что отказался принимать бюджет поселения на 2021 год из-за того, что все деньги уходят на содержание администрации, а не на развитие поселения.

Прокуратура Тереньгульского района Ульяновской области направила в региональное СУ СКР материалы проверки по факту незаконных действий и.о. главы администрации Красноборского сельского поселения Елены Сергеевой и ее родственника, подозреваемых в мошенничестве с использованием служебного положения (части 2 и 3 ст. 159 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По этим статьям (в случае возбуждения уголовного дела) виновным будет грозить до шести лет лишения свободы.

Как сообщила прокуратура, в ходе проверки выяснилось, что госпожа Сергеева в сентябре 2020 года заключила с компанией «ЭМС+» (ООО) контракт на выполнение работ по обустройству парка в Красноборске, «работы были приняты администрацией и оплачены в полном объеме», однако оказалось, что контракт не исполнен, поскольку не был установлен детский игровой комплекс. При этом выяснилось, что владельцем и директором «ЭМС+» является зять Елены Сергеевой Александр Рыбышков. По данным прокуратуры, «бюджету был причинен ущерб на сумму не менее 55 тыс. руб.».

Согласно данным сайта zakupki.gov.ru, торги на обустройство парка были объявлены в августе 2020 года, контракт по начальной цене 707 тыс. руб. (из них 574 тыс. руб.— федеральные средства) заключен с единственным участником — компанией «ЭМС+». Также в сентябре 2020 года по итогам торгов Елена Сергеева подписала с «ЭМС+» еще два контракта — на обустройство в Красноборске и селе Зеленец памятников участникам войны на 560 тыс. руб. и 373 тыс. руб. (основная часть средств — из федерального ­бюджета).

В облпрокуратуре также отметили, что до заключения всех этих контрактов госпожа Сергеева обязана была известить совет депутатов о конфликте интересов, «но этого не сделала», после чего, в декабре, прокурор района потребовал «незамедлительно уволить» Елену Сергееву в связи с утратой доверия.

Елена Сергеева комментировать ситуацию по телефону отказалась, прокуратуре она поясняла, что, только подписывая контракт, узнала о том, что компанией владеет ее зять. Глава поселения Сергей Кузьмин от комментариев отказался, заявив, что «вообще не намерен разговаривать» с прессой.

Как выяснил „Ъ“, проверка прокуратуры была начата после обращения депутатов совета Красноборского поселения, обративших внимание на низкое качество обустройства памятников и невыполнение требуемых работ по парку. Депутаты отмечают, что уже спрашивали Сергея Кузьмина, когда состоится заседание совета по увольнению Сергеевой, «но он ответил, что это его решение, как он хочет, так и будет».

Совет депутатов Красноборского поселения известен тем, что в декабре его депутаты отказались принимать бюджет поселения на 2021 год, отмечая, что «все средства уходят на содержание администрации, а на развитие села ничего не остается». Это вызвало недовольство в администрации губернатора, после чего по инициативе администрации было срочно собрано в клубе заседание совета, на котором Сергей Кузьмин для кворума решил приплюсовать к участвующим двух депутатов — работниц клуба, которые отказались участвовать в неподготовленном заседании и заперлись в библиотеке. Сейчас депутаты пытаются отменить решение по бюджету через суд. В свою очередь, администрация известила депутата Валентину Шабанову (одну из тех, кто отказался участвовать в заседании), что ее должность специалиста местного клуба будет сокращена.

В начале декабря минувшего года 10 человек из 15 членов первичной ячейки «Единой России» в селе Зеленец (из них трое депутатов Красноборского поселения) направили секретарю генсовета Андрею Турчаку письмо, в котором сообщают, что выходят из партии из-за того, что в селе прекратилось всякое развитие.

Сергей Титов, Ульяновск