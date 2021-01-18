«Строительный трест» за год ввел в эксплуатацию 136 тыс. кв. м недвижимости

За прошлый год компания «Строительный трест» ввела в эксплуатацию 136 тыс. кв. м недвижимости. По данным пресс-службы компании, общая сумма сделок составила 20,7 млрд рублей. Данный показатель на 41% превышает результаты, полученные за 2019 год. Общая доля сделок с использованием ипотечного кредитования в 2020 году составила 74%. В загородном строительстве были заключены сделки на 350 млн рублей.

В настоящее время компания возводит четыре жилых комплекса в Петербурге, Ленинградской области и Калининграде. Это два этапа в «Новое Купчино», два лота вквартале NEWПИТЕР, жилой комплекс «Архитектор» в Кудрово и жилой комплекс «Альпы» в Калининграде.