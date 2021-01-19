«Аврору» подержат на плаву

Минцифры разработало предложения по собственной цифровизации: на модернизацию сервисов госуслуг и т.п. из бюджета предлагается выделить более 118 млрд руб. Из них 19,4 млрд руб. предложено направить на закупку для врачей и учителей 700 тыс. планшетов на российской операционной системе (ОС) «Аврора», а также разработку приложений для нее. Пока именно нехватка софта ограничивает некогда масштабные планы по использованию «Авроры» в госсекторе.

Минцифры запросило из федерального бюджета 118,4 млрд руб. с 2021 по 2023 год на цифровую модернизацию ряда ведомств и государственных услуг, следует из плана цифровой трансформации министерства, опубликованного 13 января на сайте федеральной государственной информационной системы координации информатизации. Предполагается, в частности, что 78,6 млрд руб. пойдет на доработку сервисов госуслуг, 37 млрд руб.— на «обеспечение надежности функционирования» этой системы, а 2 млрд руб. потратят на «снижение издержек государственного управления».

Из 78,6 млрд руб., запрашиваемых на доработку сервисов, 19,4 млрд руб. предлагается выделить на развитие российской мобильной ОС «Аврора». Средства пойдут на обеспечение учителей и медиков планшетами под ОС «Аврора», мобильной связью и интернетом, а также разработку приложений, рассказал “Ъ” заместитель главы Минцифры Андрей Черненко. По его словам, до 2024 года планируется поставить около 700 тыс. планшетов.

Получается, что фактическими получателями этих денег могут стать российские IT-компании «Аквариус» и «Байтэрг», так как пока только они производят российские планшеты на «Авроре», уточняет другой собеседник “Ъ” в правительстве. В «Аквариусе» отказались от комментариев, в «Байтэрге» оперативно не ответили на запрос.

Средства также направят на разработку и производство новых чипсетов для устройств с поддержкой 5G, конкретизирует источник “Ъ”, близкий к проекту. По его словам, об этом уже велись переговоры с тайваньским производителем MediaTek, который оценил разработку чипсетов в $3 млн. Еще около 600 млн руб. потребуется на создание софта под них.

Гендиректор «Открытых мобильных платформ» (ОМП; разрабатывает ОС «Аврора») Павел Эйгес сказал “Ъ”, что планы по масштабированию проекта действительно есть, но ему неизвестно о возможной закупке чипсетов.

В «Ростелекоме» (владеет 75% в ОМП, остальное у владельца группы ЕСН Григория Березкина и его партнеров) отказались комментировать информацию о возможной закупке чипсетов, сказав лишь, что планируется масштабирование проекта с ростом количества устройств на ОС «Аврора», которые будут поставлять в правоохранительные органы, медицинские и образовательные организации.

У правительства были большие планы на «Аврору» — ранее на смартфоны под ней уже с 2019 года планировалось переводить российских чиновников, однако проект остановился. Как сообщал “Ъ” 16 апреля 2020 года, «Ростелеком» к тому моменту уже потратил на развитие ОС около 7 млрд руб., а начиная с 2020 года оценивал свои ежегодные затраты на нее в 2,3 млрд руб. Развитие «Авроры» невозможно без гарантированного госзаказа и регуляторной поддержки, говорил в апреле 2020 года источник, знакомый с позицией «Ростелекома». Первым крупным госпроектом по использованию устройств под этой ОС должна стать перепись населения, которая пройдет в 2021 году. Для нее «Росстату» уже поставили 360 тыс. планшетов на «Авроре».

Госорганам пока неинтересно самостоятельно, без директив и указаний сверху, закупать планшеты и смартфоны под «Авророй», констатирует один из собеседников “Ъ” в правительстве. Проблема, по его мнению, не в самой ОС, а в «полупустом магазине приложений». «Его нужно дополнять новым софтом, который смогут использовать, например, врачи или учителя»,— рассуждает он.

Опрошенные “Ъ” эксперты по-разному смотрят на планы Минцифры. Директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын считает, что необходимо стимулировать не сборку планшетов и закупку готовых комплектов за рубежом, а производителей микроэлектроники для них внутри страны. «Рынок российских мобильных устройств испытывает проблемы, связанные с нехваткой отечественных производителей радиоэлектронных компонентов»,— поясняет он.

Проект также несет риски, связанные с поставкой чипсетов, добавляет исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. «Если тайваньская компания узнает, что планшеты с их чипсетами пойдут не только в социальную сферу, но и, например, в оборонку, есть риск, что поставка сорвется из-за американских санкций»,— уверен он. Эти риски, как поясняет эксперт, создает тот факт, что тайваньские производители микроэлектроники «крайне зависимы» от американского софта.

Никита Королев, Юлия Тишина