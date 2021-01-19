В промзону идет элитка

Девелопер Vesper, специализирующийся на строительстве элитного жилья, может получить новый проект недалеко от Киевского вокзала в Москве. По данным “Ъ”, он готов построить около 900 тыс. кв. м на месте бывшей промзоны, которая сейчас принадлежит компании «Лираль». Вступившие два года назад новые правила развития бывших промышленных территорий в Москве заставили владельцев таких участков искать возможности их застроить. Иначе они вынуждены будут уступить свои активы мэрии.

О том, что промзона на Бережковской набережной недалеко от Киевского вокзала в Москве будет застроена, “Ъ” узнал из материалов проекта внесения изменений в правила застройки и землепользования (ПЗЗ). Промзона будет реорганизована в рамках проекта комплексного устойчивого развития территорий (КУРТ). Такой механизм в столице был запущен в 2019 году: он позволяет властям города самим спланировать развитие промзон, привлечь инвестора и изъять землю у тех собственников, которые не готовы застраивать такие участки. В материалах мэрии говорится, что на месте старых административных и складских зданий, занимающих 26,5 га, планируется построить около 900 тыс. кв. м. недвижимости, из которой 600 тыс. кв. м. придется на жилье, 242 тыс. кв. м — на офисные площади, остальное займет социальная часть проекта.

Параметры проекты указаны на сайте владельца участка — инвестиционно-финансовой компании «Лираль», которую участники рынка недвижимости связывают с владельцем Рента-банка Алексом Секлером. Но, как сообщили несколько источников “Ъ”, девелопером проекта может выступить Vesper Дениса Китаева и Дмитрия Азаренко. В «Лираль» на запрос “Ъ” не ответили. В JLL, консультирующей «Лираль» по проекту на Бережковской набережной, отказались от комментариев. Также поступили в Vesper.

«Лираль» пытается продать свой участок на протяжении десяти лет, но переговоры затрудняет тот факт, что владелец компании покинул Россию в 2008 году, говорит источник “Ъ” на рынке недвижимости. Но теперь переговоры ускорились из-за того, что площадка по планам мэрии должна развиваться в рамках КУРТ.

Проблемы с реализацией возникали по еще одной площадке «Лираля». Компания пыталась продать 20 га на улице Академика Макарова вначале американскому инвестфонду Hines, а затем — «Инграду» Романа Авдеева. Но сделки сорвались, поэтому судьба этой промзоны пока остается неопределенной, знают собеседники “Ъ”. По словам другого источника “Ъ”, в ситуацию вмешались городские власти, которые теперь планируют развивать этот участок в рамках КУРТ. В «Инграде» отказались от комментариев. В мэрии Москвы не ответили на вопросы “Ъ”.

Еще один собеседник “Ъ” на рынке недвижимости говорит, что механизм КУРТ снижает заинтересованность девелоперов в застройке территории. Он поясняет это высокой ролью участия города в концепции проекта и определенными требованиями, ограничивающими девелопера. В проекте на Бережковской набережной, вероятно, на девелопера будет возложено строительство транспортной инфраструктуры. В распоряжении Москомархитектуры о подготовке документации по проекту говорится, что в него включены близлежащие магистрали: прилегающий участок ТТК, улица Потылиха и 1-й Сетуньский проезд. Запрос “Ъ” в ведомство остался без ответа.

Эксперты рынка недвижимости оценили потенциал участка ниже, чем его собственник. Партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев считает, что на участке можно построить до 800 тыс. кв. м. недвижимости. При этом размеры участка позволят разместить здания различного функционала и нивелировать соседство с объектами городской инфраструктуры, добавляет он. Господин Балоев оценивает инвестиции в проект в 50 млрд руб. Средняя цена продажи квартир в проекте составит около 500 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитал аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов.

Дарья Андрианова