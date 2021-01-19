Быстрые платежи идут на обгон

По данным ЦБ, переводы через СБП в прошлом году многократно выросли как по количеству, так и по объему операций, а в декабре преодолели отметку в 200 млрд руб. По банковской системе их доля в общем объеме переводов между физлицами выросла более чем в десять раз, превысив 15%, причем у ряда банков она превысила 50%. При этом до половины таких операций приходится на операции с клиентами Сбербанка, подключившегося к системе лишь весной прошлого года.

По данным Банка России, в декабре 2020 года объем переводов через СБП составил 201,9 млрд руб., притом что отметку в 100 млрд руб. он превысил только в октябре. При этом количество операций вплотную подошло к отметке в 30 млн операций в месяц. По сравнению с ноябрем рост составил 44% по количеству и 47% по объему.

Банки также отмечают резкий рост переводов в конце года, указывая при этом, что он не сопровождался подключением к системе большого количества игроков. По данным ВТБ, в декабре число исходящих переводов составило 6,3 млн, объем превысил 38 млрд руб. «По сравнению с ноябрем 2020 года спрос на СБП вырос у клиентов в 1,5 раза»,— говорит руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов. В ПСБ также зафиксировали рост объема переводов в 1,5 раза. В МКБ рост переводов составил 1,4 раза по количеству переводов и почти 1,5 раза по объему трансакций. В Почта-банке объем переводов в декабре вырос на 40%, в банке «Русский стандарт» — на 28%.

В Банке России ожидают «сохранения положительной динамики и в 2021 году», в том числе благодаря развитию и популяризации действующих сервисов и внедрению новых. За год по сравнению с декабрем 2019 года, по данным ЦБ, количество переводов физлиц через СБП выросло в 18,3 раза, а по объему — в 13,6 раза. «Переводы через СБП имеют огромный потенциал роста, так как довольно большой объем переводов продолжает осуществляться с помощью стандартных каналов p2p, включая карточные переводы»,— считает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

При этом заметно растет и доля переводов через СБП в общем объеме переводов физлиц. По данным Банка России, на начало прошлого года она составляла 1,4%, а в конце года превысила 15%. У ряда банков доля оказалась еще выше: у ПСБ она достигла 58%, у Почта-банка — почти 50%, у ВТБ — 33%, у Райффайзенбанка — 27%. Как сообщил директор департамента цифрового развития розничного бизнеса Росбанка Павел Меньшиков, «в 2020 году переводы по СБП стали самым быстрорастущим типом трансакций, этому способствовало большое число банков, подключившихся к услуге». Зампред правления банка «Русский стандарт» Елена Петрова отметила корреляцию между подключением новых игроков к СБП и появлением новых пользователей таких переводов. Другие банки также отметили подключение «новых игроков», под которыми подразумевают в первую очередь Сбербанк.

Так, по данным банка «Русский стандарт», в декабре у клиентов банка лидировал Сбербанк и по количеству, и по сумме входящих и исходящих переводов. В ВТБ доля исходящих переводов в Сбербанк превышает 56%. «С сентября показатель вырос в два раза. Количество успешных попыток наших клиентов, которые хотят перевести деньги получателю в Сбербанк, превышает 90% от фактически проведенных переводов»,— говорит Никита Чугунов. В МКБ доля переводов в Сбербанк в декабре 2020 года составила 42,6% от общего объема переводов по СБП. В ПСБ в декабре 2020 года на переводы с крупнейшим банком приходилось более трети входящих и около половины исходящих переводов по СБП.

В Сбербанке отказались комментировать эту тему.

Максим Буйлов