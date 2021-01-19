Банкрота подъем

В Нижегородской области в 2020 году банкротами стали более 3 тыс. граждан, что вдвое превышает показатели 2019 года и соответствует общему федеральному тренду. В то же время число банкротств компаний снизилось на 27% из-за введенного правительством РФ моратория. Эксперты полагают, что рост числа банкротств физлиц может быть свидетельством ухудшения экономической ситуации в регионе. Банкиры предупреждают, что банкротство не всегда заканчивается списанием долгов и может принести заемщикам новые проблемы.



В Нижегородской области в 2020 году банкротами были признаны 3045 человек. По данным проекта «Федресурс», это более чем в два раза превышает показатель 2019 года. Несостоятельными становятся 95 нижегородцев на каждые 100 тыс. жителей области.

За 2015–2020 годы общее число банкротств граждан в регионе выросло в 338 раз. Всего за пять лет несостоятельными были признаны 6534 нижегородца.

По итогам года Нижегородская область по числу банкротств физических лиц оказалась на 14 месте среди других российских регионов. Первые три места в этом рейтинге занимают Москва (7461), Московская область (6653) и Краснодарский край (5574). Замыкают список Чечня (20), Чукотский автономный округ (9) и «иные территории, включая Байконур» (1). Ни одного личного банкротства не выявлено в Ненецком автономном округе и Читинской области. В России в целом в 2020 году несостоятельными были признаны 119 тыс. физлиц, что в 1,7 раза больше, чем в предыдущем году.

При этом в Нижегородской области в прошлом году сократилось число юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств, в отношении которых судами была инициирована процедура конкурсного производства. За год количество таких предприятий составило 160 против 219 в 2019 году (снижение на 27%). Этот факт в «Федресурсе» объясняют введением правительством РФ моратория на признание компаний банкротами.

Комментируя сложившуюся ситуацию в предпринимательстве, заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов заявил, что неопределенность экономической ситуации в стране и в мире могла привести к увеличению заявлений кредиторов о признании банкротами компаний-должников, испытывающих временные трудности. Мораторий позволил снять излишнее напряжение и способствовал сохранению стабильности функционирования бизнеса. Говоря о росте банкротств физических лиц, он заявил, что «освобождение граждан от непосильных долгов имеет прежде всего социальное значение», поскольку государство дает тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию, возможность «перезапуститься». По словам замминстра, с регионами прорабатываются дополнительные инструменты информирования населения об этой возможности и осуществляется мониторинг внесудебного банкротства, вырабатываются решения для повышения заинтересованности и востребованности гражданами механизма освобождения от долгов.

В правительстве Нижегородской области “Ъ-Приволжье” заявили, что пока никаких предложений для информирования населения о возможности персонального банкротства не сформировали. Если из федерального центра поступят какие-то конкретные предложения, региональные власти постараются их выполнить, добавили в администрации области.

Председатель правления НБД-банка и председатель комитета по бюджету законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов полагает, что увеличение числа личных банкротств может быть индикатором сложной экономической ситуации: «Страна находится в экономическом кризисе, и это не может не отразиться на домашних хозяйствах. Все больше граждан оказываются в ситуации, когда они не в состоянии нести финансовую нагрузку, которая раньше казалась для них вполне приемлемой».

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский считает, что увеличение доли частных банкротов вызвано, в большей своей части, пандемией COVID-19. Для кого-то данная мера является последним выходом из сложившейся ситуации, для кого-то — недобросовестным уходом от уплаты долгов. «И если ранее процедура банкротства была достаточно тягомотным процессом, то ее упрощение только подстегнуло людей активнее подавать заявления. С 1 сентября 2020 года граждане, чьи долги составляют от 50 до 500 тыс. руб., могут подать заявление о своем банкротстве бесплатно и без суда, обратившись в многофункциональные центры. При всей простоте процедуры закон содержит существенный барьер для ее использования. Заявлению о банкротстве должно предшествовать завершенное исполнительное производство. Заемщик должен пройти через судебное разбирательство по иску, который инициировал банк или микрофинансовая организация, после чего судебные приставы должны вынести постановление о невозможности взыскания. Это может занимать годы», — отметил эксперт.

Он напомнил, что личное банкротство может создать заемщику новые проблемы: на него ложатся все издержки по инициированию процедуры банкротства, а его имуществом будет распоряжаться конкурсный управляющий. «Сам заемщик получает испорченную кредитную историю, запрет на выезд из страны на период рассмотрения судебного дела. В течение пяти лет он не сможет занимать руководящие должности и подавать повторное заявление на банкротство», — подытожил господин Рогачевский.

Управляющий приволжским филиалом банка «Открытие» Владимир Рогозин уверен, что рост личных банкротств продолжится, поскольку последствия пандемии экономикой еще не преодолены, доходы населения падают, а закредитованность растет. По его расчетам, за год число личных банкротств вырастет на 60–70%. «В пользу этого говорят относительная новизна инструмента банкротства, продолжающееся формирование ее юридической практики и долгий срок самой процедуры. На такой сценарий развития событий также влияет пропускная способность судов и меры поддержки, предпринятые государством. При этом становится больше и тех, кто постарается использовать инструмент банкротства, чтобы не выполнять своих обязательств перед банками. Обезопасить себя банки могут более строгим подходом к заемщикам и их оценке, а также грамотной работой служб взыскания задолженности. Чистка банковского сектора, которую проводит ЦБ РФ, оставила на рынке банки, предпочитающие взвешенную и грамотную политику по кредитованию. Поэтому и возможно прогнозировать сценарий плавного, но не критичного, роста банкротств», — считает Владимир Рогозин.

Андрей Репин