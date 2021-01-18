На площадке «Черкизово» в Тамбовской области выявлена африканская чума свиней

Африканская чума свиней обнаружена на откормочной площадке ООО «Черкизово-Свиноводство» в Бондарском районе Тамбовской области. Об этом сообщили в администрации региона. На площадке содержится 12 тыс. голов.

Предварительной версией возникновения очага назван занос инфекции с кормами или переносчиками — кабанами, грызунами или птицами. К расследованию версий заноса подключилось УМВД по Тамбовской области.

Губернатор Александр Никитин провел заседание оперативного штаба по ликвидации очага. Готовится постановление об отчуждении свиней «на всей территории Бондарского района», говорится в сообщении обладминистрации. В первую угрожаемую зону должны войти села Граждановка, Коровино, Куровщина, Максимовка, Усово, Чернавка, Шилово и поселок Советский. Из нее запрещено вывозить животных, а также введен ряд других ограничений. Установлены три ветеринарно-полицейских поста. В период уничтожения поголовья в селах «будет организована работа экипажей скорой помощи, сотрудников МЧС для предупреждения экстренных ситуаций», отметили в администрации региона. В первой угрожаемой зоне продолжается подворный обход для уточнения численности свиней.

Олег Мухин