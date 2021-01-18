Руководителя волгоградской службы судебных приставов обвинили в получении взятки

В Волгоградской области следственное управление СКР предъявило обвинение руководителю регионального управления ФССП Владимиру Евстигнееву, сообщает региональное управление СКР. Его и главу волгоградского управления Росимущества Юрия Ефимова подозревают во взяточничестве.

По версии следствия, господин Евстигнеев, узнав о том, что на торги выставлена арестованная в рамках исполнительного производства дорогая иномарка, решил приобрести ее через подставное лицо. В случае победы на торгах он обязан был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля, иначе результаты были бы аннулированы. Чтобы не платить деньги, руководитель волгоградского УФССП потребовал, чтобы сумму комиссии, порядка 160 тыс. руб., заплатил директор специализированной организации, которая в рамках государственного контракта занималась реализацией арестованного имущества. Юрий Ефимов якобы выступил посредником в переговорах с бизнесменом. Взамен предпринимателю пообещали попустительство в деятельности по линии службы судебных приставов и Росимущества — в частности, в случае если в работе его компании будут нарушения, его не станут штрафовать.

Владимира Евстигнеева обвиняют в получении должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенном в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), Юрия Ефимова подозревают в посредничестве во взяточничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Мера пресечения обоим фигурантам пока не избрана.

Сергей Петунин, Саратов