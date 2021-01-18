Депутаты предложили штрафовать водителей за высадку детей без билетов

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предложили штрафовать водителей общественного транспорта за высадку детей без билетов в холодную погоду. Такой законопроект рассмотрели на заседании комитета парламента по транспорту и дорожному хозяйству.

Ранее в регионе водителям общественного транспорта запретили высаживать детей до 16 лет, которые не смогли оплатить проезд, после 22:00 и до 6:00, вне остановочных пунктов и за границей населенного пункта, а также если температура воздуха на улице ниже -20°C. Однако за несоблюдение этого требования не было предусмотрено никаких санкций. Теперь это намерены исправить и дополнить региональный Кодекс административных правонарушений новой статьей. По ней штраф за принудительную высадку детей в морозы составит от 1 тыс. до 5 тыс. руб. для водителя или кондуктора.

«Изменения в Кодекс позволят определить меру ответственности работников транспорта в сложных погодных условиях. Недопустимо, когда складывается ситуация, угрожающая жизни и здоровью детей … Данная норма будет стимулировать водителей и кондукторов соблюдать норму закона»,— рассказал председатель профильного комитета заксобрания Владимир Солдатенков.

Анастасия Еремина