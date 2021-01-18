Британский бизнес призвал правительство помочь Eurostar

Представители ряда крупных британских компаний и университетские преподаватели, входящие в деловую ассоциацию London First, опубликовали открытое письмо в адрес британского правительства, призвав оказать помощь железнодорожному оператору Eurostar. В письме сообщается, что компания оказалась в сложной ситуации, вызванной сочетанием таких факторов, как пандемия COVID-19 и «Брексит», которые заметно снизили пассажиропоток между континентом и Великобританией. Отмечается, что на Eurostar в Великобритании сейчас работает около 1200 человек, еще 1500 рабочих мест в стране обеспечивает логистическая цепочка компании.

При этом авторы письма отмечают: «Eurostar не просит специального отношения. Мы призываем, чтобы у этой компании был равный доступ к финансовой поддержке, как и у других компаний, оказавшихся в похожей ситуации,— например, к государственным кредитам по специальным ставкам для бизнеса». «Сохранение международного высокоскоростного железнодорожного сообщения никогда не было столь важным, как сейчас. Покинув ЕС, нам нужно активно действовать, чтобы сохранить наше положение, которое бы привлекало людей жить и работать».

Среди авторов письма — топ-менеджеры таких британских компаний, как Fortnum and Mason, Siemens Mobility Limited, Turner & Townsend, Pinsent Mason, Clyde & Co LLP, а также преподаватели университетов Лондона и Мидлсекса.

В настоящее время 55% Eurostar принадлежит французской государственной железнодорожной компании SNCF, британское правительство продало свою долю частным компаниям в 2015 году.

Евгений Хвостик