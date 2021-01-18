Гинеколог Минздрава посоветовала планирующим беременность прививаться от COVID-19

Планирующим беременность следует сделать прививку от коронавируса, это поможет предотвратить осложнения, заявила главный специалист Минздрава РФ по акушерству и гинекологии, академик РАН, профессор Лейла Адамян.

По ее словам, важным аргументом в пользу вакцинации в репродуктивном возрасте служит тяжелое течение беременности при заболеваемости COVID-19. «Надо с помощью вакцинации готовиться к беременности, чтобы предотвратить осложнения, которые могут привести и к смертельному исходу (крайне редко)»,— сообщила госпожа Адамян порталу стопкоронавирус.рф.

«Органы репродуктивной системы и репродуктивная функция также находятся под угрозой воздействия этой страшной, незнакомой и мутирующей инфекции»,— так ответила специалист на вопрос, нужно ли вакцинировать беременных и тех, кто планирует беременность. Молодые люди, кто планирует беременность, должны в качестве прегравидарной подготовки проводить вакцинацию, сказала Лейла Адамян.

Она напомнила о том, что в медицине много примеров, когда вакцинация проводится и при беременности с целью спасения жизни как матери, так и плода.

Ранее эксперты из США пришли к выводу, что женщины во время беременности больше подвержены риску смерти от коронавируса или тяжелому протеканию болезни. Однако общий риск остается небольшим, следует из статистических данных.

Данные показали, что риск попасть в отделение интенсивной терапии для беременных женщин выше почти в три раза, а оказаться на аппарате ИВЛ — более чем в три раза. Однако общая угроза здоровью беременных остается не очень высокой, поскольку они, как правило, молодые и здоровые.