Атоммаш отгрузил атомное оборудование для АЭС «Руппур» в Бангладеш

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил внутрикорпусные устройства (ВКУ) атомного реактора для первого энергоблока строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С площадки Волгодонского филиала АЭМ-технологии оборудование общим весом более 210 т отправилось автомобильным транспортом до порта в г. Новороссийск, далее водным путем изделия направят до атомной станции в Республику Бангладеш. Водный путь составит порядка 14 тыс. км.

Проектирование и строительство АЭС «Руппур» объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

Сергей Иванов