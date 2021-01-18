Коммунальщики обнаружили в Самаре дом, жильцы которого десять лет не платили за воду

Жильцы дома на ул. Братьев Коростелевых, 46 А, в Самаре накопили задолженность за неуплату за воду за последние десять лет. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ООО «РКС-Самара».

«Одноподъездный семиэтажный жилой дом был подключен к централизованному водоснабжению и водоотведению с 2010 года, однако в “Самарские коммунальные системы”» передан не был»,– говорится в сообщении.

Руководитель ТСЖ должен был проследить за заключение договора с ресурсоснабжающей организацией и отвечать за сбор платы за потребленные услуги с населения и перечисление средств в компанию. Однако он этого не сделал, отмечают в ООО «РКС-Самара». В связи с этим горожанам будут выставлены «счета по нормативу, исходя из количества прописанных или собственников, за последние три года».

Георгий Портнов