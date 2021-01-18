Россия вышлет двух сотрудников посольства Нидерландов

В понедельник, 18 января, временный поверенный в делах Королевства Нидерланды в Россиии Йоост Рейнтьес был вызван в российский МИД. Ему заявили протест из-за высылки в декабре двух российских дипломатов из Нидерландов, а также сообщили о решение выслать двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве.

«18 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Нидерланды в Российской Федерации Й. Рейнтьес, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательным объявлением персоной нон грата в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом" <…> Представителю посольства Нидерландов объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок»,— сообщается на сайте МИД РФ.

Решение Нидерландов выслать российских дипломатов в МИДе назвали «недружественным и провокационным шагом» и «новым витком антироссийской истерии», который был организован Гаагой «при помощи проправительственных СМИ». Ведомство также заявило об отсутствии «в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений» и сохранении «тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ».

Двух российских дипломатов, работающих в посольстве в Гааге, решили высылать из Нидерландов в декабре 2020 года. Как сообщила тогда Генеральная служба разведки и безопасности Нидерландов, их подозревают в работе на Службу внешней разведки России и создание сети источников в секторе высоких технологий страны. Посольство России в Нидерландах пообещало ответ на высылку дипломатов.