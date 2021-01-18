В Сочи преступное сообщество будут судить за продажу фальшивого алкоголя

Центральный суд Сочи в ближайшее время начнет рассмотрение уголовного дела в отношении 17 человек – участников преступного сообщества, которые обвиняются в организации производства и сбыта нелегального алкоголя, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным полиции, за время незаконной деятельности злоумышленники продали 2,8 млн литров контрафактной алкогольной продукции стоимостью 395 млн руб.

По сообщению ГУ МВД, руководитель и учредитель одного из сочинских предприятий по производству спиртных напитков продолжили работу после того, как в 2012 году у компании закончился срок лицензии. На бутылки с фальшивым алкоголем наносили этикетки с товарными знаками известных брендов, а также поддельные федеральные специальные марки, после чего сбывали на территории городов Туапсе и Сочи, сообщили в полиции. Во время обысков в производственных и складских помещениях полицейскими обнаружено и изъято более 130 тыс. литров подготовленных к реализации поддельных спиртных напитков.

Анна Перова, Краснодар