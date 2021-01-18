Новогодний коктейль

24 декабря 2020 года

Bio My Bio, Вознесенский пр., 6

ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге совместно с «Порше Центр Приморский» провели новогоднюю вечеринку для первых лиц города, собственников и руководителей крупнейших компаний.

Среди гостей были замечены совладелец «Марвел» Игорь Гирдин, владелец мясоперерабатывающего комбината «Норильский» Виктор Коновалов, совладелица компании «Максидом» Мария Евневич, совладелица РГ «Чеховъ» Ольга Агальцова, ресторатор Матильда Шнурова, генеральный директор Fazer в России Владимир Калявин и другие.

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Анна Кникст, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике, тел.: + 7 (812) 324-69-49 доб. 135, +7 (911) 133-55-42, , заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике, тел.: + 7 (812) 324-69-49 доб. 135, +7 (911) 133-55-42, knikst@spb.kommersant.ru

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