Потерпевшие требуют с Шамсутдинова 28 млн рублей в качестве возмещения морального вреда

Во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите обнародованы суммы исков, которые пострадавшие предъявили срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Как сообщил “Ъ” адвокат подсудимого Руслан Нагиев, общая сумму исков — 28 млн руб. Родственники погибших Алексея Андреева, Романа Ковалева, Егора Богомолова потребовали возместить им в качестве морального вреда по 3 млн руб. Такую же сумму в исках указали раненные в результате стрельбы Евгений Графов и Владислав Шпак. Родственники убитых Даниила Пьянкова и Владимира Евсеева требуют в качестве компенсации 5 млн и 8 млн руб. соответственно.

«Мы считаем иски необоснованными. По нашей информации, родственники уже получили компенсации от Минобороны РФ»,— сказал “Ъ” Руслан Нагиев. Он добавил, что адвокаты сделали запрос в министерство, но информации пока не получили. «По данным СМИ, размер компенсаций составил от 5 млн до 6 млн руб. Мы задали на суде вопрос потерпевшим о суммах компенсаций, но они не стали отвечать. А судья сказал, что это не имеет отношения к делу»,— отметил господин Нагиев. Потерпевшие в своих исках указали, что извинения, которые Рамиль Шамсутдинов принес им за смерть их родственников, были неискренними, и попросили суд назначить ему строгое наказание.

Напомним, 25 октября 2019 года в воинской части поселка Горный Забайкальского края рядовой Шамсутдинов открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате которой восемь человек были убиты, а два ранены. На суде он говорил, что старшие по званию заставляли его учить армейский устав вместо сна и угрожали расправой, если он не наведет чистоту в туалете.

28 декабря 2020 года присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным в убийствах, но заслуживающим снисхождения.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Массового убийцу защитили от пожизненного срока».

Екатерина Еременко, Иркутск