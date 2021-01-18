На Дону выявили 393 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Ростове выявлено 393 случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове - 135. В Новочеркасске и Таганроге - по 13 случаев, В Батайске, Новошахтинске и Шахтах - по 12, в Волгодонске и Сальском районе - по 11, в Гуково, Каменске-Шахтинском, Миллеровском районе - по 10, в Красносулинском районе - девять, в Азовском и Неклиновском - по восемь. В Верхнедонском и Семикаракорском районах выявлено по семь новых случаев заражения, в Аксайском, Куйбышевском и Чертковском - по шесть, в Зерноградском, Зимовниковском и Шолоховском районах - по пять, в Белокалитвинском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Октябрьском, Орловском, Песчанокопском, Ремонтненском, Тацинском и Целинском районах - по четыре, в Донецке, Милютинском и Пролетарском районах - по три новых случая, в Азове, Зверево, Веселовском, Дубовском, Егорлыкском, Заветинском, Каменском, Морозовском и Тарасовском районах - по два, в Багаевском, Боковском, Кагальницком, Мартыновском, Усть-Донецком районах - по одному.

За сутки в регионе вылечились 209 человек. Умерли 14 человек.

По состоянию на утро 18 января количество инфицированных в области превысило 58,7 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1397. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период выздоровели более 48,5 тыс. человек, умерли 2 348 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 3 тыс. человек.

Наталья Шинкарева