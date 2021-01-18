В Башкирии вводят антиковидные паспорта

Правительство Башкирии обещает преференции жителям республики, переболевшим COVID-19 и вакцинированным от коронавирусной инфекции. Для того, чтобы их получить, нужно оформить так называемый антиковидный паспорт, рассказал сегодня во время оперативного совещания руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. По мнению господина Сидякина, этот проект позволить «повысить уровень иммунизации и охвата вакцинацией жителей республики»

Жителям республики предлагается зарегистрироваться на сайте госуслуг, затем подтвердить наличие антител от коронавируса, сдав тест, либо сделать вакцину от COVID-19. После этого, как пояснил господин Сидякин, в личный кабинет придет QR-код, который можно сохранить на телефон или распечатать. Предъявив QR-код, родители смогут попасть в школу и групповые комнаты в детских садах. Кроме того, как рассказал господин Сидякин, получившие антиковидные паспорта жители республики смогут купить билеты в госучреждения культуры со скидкой в 30%, абонемент в бассейн со скидкой 10%, абонемент в фитнес зал и поездку на экскурсионном автобусе с дисконтом в 5-10% и 20% соответственно, получить скидку на размещение в республиканских санаториях и на туры региональных туроператоров. Жители республики старше 65 лет, имеющие такой паспорт, смогут не соблюдать противоэпидемические ограничения.

Руководителям учебных организаций правительство обещает стимулирующие выплаты в случае, если большой процент учителей оформит COVID-паспорта, а самим педагогам — дополнительные три дня отпуска.

Обладатели антиковидных паспортов смогут сидеть на спортивных мероприятиях и в кинозалах, не соблюдая ограничений, то есть не через одного, а вплотную.

Наличие антиковидного паспорта не освобождает от обязанности носить маску в публичных местах, отметил господин Сидякин.

Ответственным за реализацию проекта будет министерство цифрового развития республики. Антиковидный паспорт будет действовать до тех пор, пока действует указ о повышенной готовности в республике, пояснил глава Башкирии Радий Хабиров.

Дарья Кучеренко