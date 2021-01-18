Мэрия Анапы требует снести дома ЖСК «Еврострой»

Администрация Анапы обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с исками о сносе недостроенных многоэтажек по улице Парковой, 60В. Дома возведенных на средства дольщиков ЖСК «Еврострой». Мэрия требует расторжения договора аренды земельного участка, сообщает Экологическая вахта по Северному Кавказу (ЭВСК).

В настоящее время в производстве краевого арбитража находится дело о признании самовольными постройками трех недостроенных многоэтажек по улице Парковой. Мэрия просит суд обязать товарищество собственников жилья в течение 30 дней снести самовольные строения. В противном случае она готова самостоятельно демонтировать объекты, взыскав расходы с ответчика, сообщает ЭВСК.

К участию в процессе привлечены 40 дольщиков ЖСК «Еврострой». Еще в одном иске мэрия требует расторгнуть договор аренды одного из участков под домами.

Дмитрий Михеенко