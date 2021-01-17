Из-за гололедицы в Москве объявлен желтый уровень опасности

До 12:00 вторника, 19 января, в Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности, сообщил Гидрометцентр России. В городе сильная гололедица. В субботу, 17 января, в столице выпало рекордное количество осадков за сутки. Прежний рекорд был установлен в 2014 году.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Москве морозы усилятся. Завтра температура ночью опустится до –29...–27 °C, по области — до –31…–26 °C, днем в Москве ожидается –22…–20 °С, по области –23…–18 °С. К середине недели прогнозируется потепление.

Сегодня днем, 17 января, из-за непогоды московские аэропорты отменили или задержали более 40 рейсов.