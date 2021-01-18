«Петр I» сдает Ямской рынок

Российский аукционный дом по поручению текущего арендатора Ямского рынка на улице Марата, 53, ООО «Компания Петр I», выставил на продажу право его долгосрочной аренды. Цена, по которой продавец намерен реализовать актив, не называется, однако эксперты оценивают его примерно в 200 млн рублей. Собеседники “Ъ” называют объект «неоднозначным и сложным», в частности из-за отсутствия интереса со стороны классического ритейла, невысоких городских арендных ставок, а также ограничений КГИОП, не позволяющих выполнить перепланировку.

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу право долгосрочной аренды здания Ямского рынка на улице Марата, дом 53, литера А, площадью 4,6 тыс. кв. м, расположенного на земельном участке площадью 3,3 тыс. кв. м. Арендатором рынка с 2000 года является ООО «Компания Петр I» (ранее — ООО «Авиакомпания "Петр I"») Мазахира Гасанова, собственника Санкт-Петербургского фарфорового завода, а также бывшего председателя совета Азербайджанской диаспоры в Петербурге. Договор, заключенный между компанией и комитетом по управлению городским имуществом Петербурга (с 2015 года переименован в комитет имущественных отношений.— “Ъ”), действует до 2049 года. Выяснить причины продажи актива “Ъ” не удалось: телефон компании не отвечал.

Объект, являющийся памятником классицизма федерального значения, находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, часть помещений в нем в данный момент сдается в аренду. В здании сделан капитальный ремонт и надстроен мансардный этаж, который в 2012 году стал предметом судебного разбирательства: тогда КГИОП выиграл суд о незаконности демонтажа исторической кровли и взыскал с компании 80 тыс. рублей. В настоящее время цена актива не определена и находится «на стадии формирования», следует из информации на сайте РАД. По мнению собеседников “Ъ”, его рыночная цена составляет около 200 млн рублей, учитывая, что на продажу выставлено право долгосрочной аренды, а не само здание с земельным участком.

Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP, назвал объект «неоднозначным», отметив, что его рыночная стоимость составляет около 200 млн рублей. «Само здание историческое. Менять его или сносить нельзя, получится действовать только в условиях существующего конструктива. Кроме того, потребуется тщательно проработать концепцию»,— отмечает эксперт. По его мнению, несмотря на то, что здание находится в центре города, классический ритейл сюда не пойдет, поскольку есть проблемы с парковочными местами. «В целом объект сложный, и работать с ним будет непросто»,— резюмирует он.

По словам Антона Орлова, руководителя направления земельных участков Colliers International, в случае продажи здания с участком его рыночная цена могла бы составить около 400 млн рублей, однако при продаже прав долгосрочной аренды она будет гораздо ниже. «Решение о выкупе здания и участка новый собственник будет принимать исходя из экономической целесообразности. С учетом ограничений КГИОП вариантов использования данного здания не так много. На мой взгляд, оптимальным вариантом станет торговля, совмещенная с офисной функцией»,— говорит он, добавляя, что в здании присутствуют арендаторы по городским ставкам, которые могут оказаться ниже ожиданий нового собственника. При этом господин Орлов предостерегает, что расторжение долгосрочных договоров субаренды, вероятно, потребует оплаты штрафных санкций.

Мария Кузнецова