В январе стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге снизилась на 1,9%

В январе 2021 года средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге составила 25,3 тыс. руб., что на 1,9% ниже в сравнении с декабрем 2020 года, когда стоимость составляла 25,8 тыс. руб., следует из данных аналитического центра ЦИАНа. Отметим, что в январе 2020 года арендовать двухкомнатную квартиру в среднем можно было за 23 тыс. руб.

При этом средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в январе выросла на 2,7% и составила 19,3 тыс. руб. Так, средняя стоимость в декабре 2020 года составляла 18,8 тыс. руб., а в январе прошлого года — 18 тыс. руб.

Всего в 16 крупнейших российских городах средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в январе составила 17,1 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 24,2 тыс. руб. За последний месяц цифры увеличившись относительно декабря на 1,2% и 1,1% соответственно.

Руководитель аналитического центра ЦИАНа Алексей Попов в беседе с “Ъ” отметил, что динамика арендных ставок на данный момент напрямую зависит от эпидемиологической ситуации. «Пока на рынке продолжается устойчивое снижение спроса: многие уехали из Москвы и Санкт-Петербурга обратно в регионы или перестали снимать жилье в центре, поближе к офису», — считает он.

Гендиректор Алексей Гальцев добавил, что примерно 25% сделок по покупке жилья в России в последнее время носило инвестиционный характер, и многие из новых собственников планируют в перспективе сдавать недвижимость. При этом предпосылок для роста стоимости аренды на рынке пока нет: для этогодоходы населения должны устойчиво расти несколько лет.