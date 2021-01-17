В Туве из-за обрушения шахты погиб человек

Следственный комитет России (СКР) начал проверку из-за обрушения в тувинской шахте ООО «Лунсин», которое произошло около 10:00 сегодня, 17 января. Погиб один сотрудник предприятия.

«По предварительной информации, на выработке в шахте всего находилось 42 работника. Непосредственно на участке, где произошло обрушение, находилось три работника, двое из которых вышли самостоятельно. Тело пропавшего без вести работника без признаков жизни из-под завалов извлекли спасатели»,— говорится на сайте СКР. На данный момент все работники шахты эвакуированы на поверхность.

СКР проверяет наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).