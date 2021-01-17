В Якутии для выплат компенсаций дольщикам выделят 88 млн рублей

Финансирование для выплат компенсаций дольщикам в Якутии составит 88 млн руб. по 42 договорам участия в долевом строительстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

«В ходе долгосрочной работы с федеральными органами власти было достигнуто финансирование на общую сумму 88 млн руб. для обеспечения выплаты компенсации 47 обманутым дольщикам по 42 договорам участия в четырех домах ООО СПФ "Черов и К"»,— приводит пресс-служба слова первого зампреда правительства Якутии Кирилла Бычкова. По данным пресс-службы, среди 47 дольщиков, которые получат выплаты, есть 7 человек, пострадавших от «двойных продаж».

Как отметили в ведомстве, два дома ООО СПФ «Черов и К» из четырех будут достроены. Функции застройщика будут переданы республиканскому Фонду защиты прав дольщиков.

В конце 2020 года депутаты «Единой России» Николай Панков и Николай Николаев внесли в Госдуму законопроект, который позволит Фонду защиты прав граждан—участников долевого строительства самостоятельно достраивать дома. Сейчас фонд должен объявлять торги на достройку домов для приобретения прав застройщика-банкрота, и из-за этого затягивается завершение строительства.

Документ также позволит решить проблему передачи Фонду дольщиков прав на достройку жилищно-строительных кооперативов, отмечают депутаты. На данный момент в России есть незавершенные объекты, по которым приняты решения о выплате пайщикам компенсаций, но имущество кооперативов не передано фонду.