В Красноярском крае построят первую ветровую станцию

В Емельяновском районе Красноярского края реализуется проект строительства тепловетрогенерационного комплекса. Он строится на площадке ООО «ОКБ Микрон». «Установка позволит получать тепло из энергии ветра для обеспечения собственных нужд предприятия», - сообщает краевое правительство.

Планируется, что первая ветровая станция с системой накопления энергии будет установлена до конца года. К 2023 году на предприятии планируется наладить серийный выпуск таких комплексов. Объем инвестиций в проект не уточняется.

ОБК «микрон» специализируется на реализации машиностроительных проектов. В Емельяновском районе с 2014 года реализуется проект строительства нового машиностроительного предприятия. В настоящее время на площадке построены три корпуса, где выпускается горно-шахтное оборудование, продукция для металлургической, угледобывающей промышленности. Планируется, что на проектную мощность завод выйдет к 2025 году.

Анна Егорова