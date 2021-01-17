В Югре за сутки зафиксировали 226 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) COVID-19 заразились 226 человек, сообщил региональный оперативный штаб. За весь период пандемии в ХМАО коронавирусом заразились 44 806 человек. Из них 41 134 уже выздоровели, 612 пациентов скончались — три летальных случаев зафиксированы накануне.

Всего вирус подтвердилась у жителей 21 муниципалитета. Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте, где коронавирус подтвердился у 30 человек. В Ханты-Мансийске заболели 22 человека, в Нягани — 19, Нижневартовске — 17.

На момент выявления у 173 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у семи югорчан заболевание протекает в бессимптомной форме.

Состояние 98 пациентов оценивается как тяжелое, 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 8 680 человек, сняты с наблюдения – 168 563.