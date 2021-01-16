Иран провел пуски баллистических ракет

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел пуски баллистических ракет, поразив цели в северной части Индийского океана на расстоянии 1,8 тыс. км, сообщает агентство Tasnim. Это произошло в рамках военных учений.

Пуски проводились в субботу, 16 января, с использованием баллистических ракет дальнего радиуса различных классов, говорится в сообщении. Они поразили условные боевые цели противника.

КСИР в пятницу, 15 января, начал ежегодные военные учения «Великий пророк 15». В них задействованы как ракеты, так и беспилотники.

Учения проходят на фоне напряженности в отношениях Ирана и США. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Тегеран в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ). По его словам, контакты между ними активизировались в 2015 году после заключения с Ираном «ядерной сделки», из которой почти три года назад США вышли.

Подробности — в материале “Ъ” «Майк Помпео нашел базу "Аль-Каиды" в Иране».