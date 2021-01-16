Пострадавшая в ДТП с погибшими детьми в Удмуртии скончалась в больнице

Водитель автомобиля «Лада Калина», пострадавшая во вчерашнем ДТП на дороге «Ижевск-Сарапул» в Сарапульском районе Удмуртии, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. Об этом сообщает ГИБДД республики. Ранее стало известно, что в результате аварии на месте происшествия погибли

пассажиры автомобиля «Лада Калина» шестилетний мальчик и 11-летняя девочка.

Напомним, ДТП произошло 15 января около 18:15. По предварительным данным водитель автомобиля «Лада Калина», 30-летняя женщина, выехала на встречную полосу дороги для обгона. Убедившись в опасности этого маневра, вернулась в занимаемую полосу, но автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем «ГАЗ», под управлением 43-летнего мужчины. Водителю грузовика оказана разовая медицинская помощь. По данному факту ведется расследование.