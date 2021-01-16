Собянин расширил список категорий для вакцинации

В Москве с 19 января прививку от коронавируса смогут сделать индивидуальные предприниматели и их работники, а также самозанятые граждане, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге. Ознакомиться со всеми категориями и условиями вакцинации можно на mos.ru.

В Москве на утро 15 января было зарегистрировано 882 962 случая заражения коронавирусом, за сутки выявили 5534. Умерли за время пандемии 12 322 человека, выздоровели 729 089.

Сергей Собянин ранее заявил, что Москва в мае сможет вернуться к обычной жизни после пандемии. При этом он отметил, что снижение заболеваемости коронавирусом в городе может начаться раньше. Также стало известно, что с 18 января школьники в Москве вернутся к обычным занятиям. В мэрии это объяснили тем, что «новогодняя пауза остановила рост заболеваемости».

Подробности — в материале “Ъ” «Школьников переводят на приближенку».