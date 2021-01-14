Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае

Москва в мае сможет вернуться к обычной жизни после пандемии, считает мэр столицы Сергей Собянин. При этом он отметил, что снижение заболеваемости коронавирусом в городе может начаться раньше.

«Мой прогноз был — май месяц. Надеюсь, я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Мы уже сегодня говорили, что уже в конце января—феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы уже как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май»,— сказал господин Собянин в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос, когда москвичи смогут вернуться к привычной жизни.

Господин Собянин считает, что этот срок во многом зависит от того, как активно будут граждане прививаться от коронавируса. «Представьте себе, к примеру, в предыдущий период времени у нас на какой-то период уже снизилась заболеваемость, потом опять вверх поползла. Так не должно быть. Чтобы этого не произошло, все равно нам потребуется массовая прививочная кампания»,— сказал мэр.

По его словам, прививку от COVID-19 на данный момент сделали 140 тыс. москвичей. Число желающих вакцинироваться также выросло, добавил мэр. Если до Нового года на прививку записывались по 7-8 тыс. человек в сутки, то сейчас это число увеличилось до 22–24 тыс.

Кроме того, за последние две недели вдвое уменьшилось количество новых случаев заражения среди детей. «В целом среди детей за последние две недели мы видим снижение заболеваемости почти в два раза. Что позволило нам принять решение вернуть детей в школу»,— сказал мэр.

По последним данным, в Москве выявлено более 877 тыс. заразившихся (+5893 тыс. за сутки). Умерло с начала пандемии более 12 тыс. заразившихся, выздоровело более 722 тыс. человек.

Ранее сегодня, 14 января, мэр Москвы Сергей Собянин продлил в городе все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом COVID-19, на неделю, до 21 января. Исключение сделано для школьников 6–11-х классов. Они вернутся к очному обучению в понедельник, 18 января (до 17 января в столичных школах каникулы).

Подробности — в материале “Ъ” «Сергей Собянин возвращает школьников за парты».