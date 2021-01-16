Большинство россиян переводят друг другу до 100 тыс. рублей в месяц

Около 76% россиян в 2020 году переводили в рамках Системы быстрых платежей (СБП) суммы до 100 тыс. руб. в месяц, следует из статистики банка «Русский стандарт».

«По данным банка, в 2020 году по номеру телефона через СБП клиенты чаще всего переводили суммы до 100 тыс. руб. в месяц. Доля таких переводов составляла 76%. На переводы свыше этой суммы пришлось 24%, соответственно»,— приводит данные статистики банка ТАСС.

По сумме операций с карты на карту в прошлом году переводы до 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента составили 70%, на сумму транзакций более 100 тыс. руб. в месяц — 30%. В 2019 году показатели были на уровне 68% и 32%.

К концу 2020 года к системе быстрых платежей подключились почти все банки, которые должны были сделать это по закону (190 из 195). С 1 января использовать СБП должны банки с универсальной лицензией, которые работают с платежной системой «Мир» и соответствуют другим критериям.