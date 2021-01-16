Культурный наследник

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил на согласование заксобрания двух кандидатов в свои заместители. Вице-губернатором по энергетике он предлагает назначить своего советника Сергея Дрегваля, а вице-губернатором по культуре — Бориса Пиотровского, сына директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, первого заместителя комитета по культуре городской администрации. Эксперты считают Пиотровского-младшего «человеком из хорошей семьи» с серьезными лоббистскими возможностями.

На заседании заксобрания 20 января депутатам предстоит согласовать назначение двух новых вице-губернаторов. На пост заместителя по энергетике, который остается вакантным после назначения Максима Шаскольского главой ФАС, Александр Беглов предлагает назначить экс-гендиректора уральских «Россетей» Сергея Дрегваля. На пост заместителя по культуре — сына директора Эрмитажа Бориса Пиотровского.

Пиотровский-младший должен сменить в должности Владимира Кириллова, пришедшего в Смольный еще в 2014 году при губернаторе Георгии Полтавченко. Господин Кириллов — бывший сотрудник погранвойск КГБ СССР и бывший глава Росприроднадзора. Он считался самым непубличным заместителем губернатора. Ранее господин Кириллов курировал и комитет по вопросам законности и безопасности, за что депутат заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» Максим Резник прозвал его «росгвардейцем в балетной пачке». Владимир Кириллов к тому же отвечал за комитет по природопользованию и управление по развитию садоводства и огородничества. 15 января Владимир Кириллов подал в отставку в связи с переходом на пост директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Борис Пиотровский в сентябре прошлого года был назначен первым замглавы городского комитета по культуре. Ранее он запустил проект «Эрмитаж VR» и основал издательство «Арка». По данным администрации Санкт-Петербурга, кроме культурных вопросов в ведение Бориса Пиотровского будут входить также вопросы спорта.

Политолог Дмитрий Витушкин оценивает кандидатуры новых вице-губернаторов положительно: «Пиотровский — не серый чиновник, а человек с хорошей биографией, из хорошей семьи. В случае Дрегваля сделана ставка на опыт». Политолог Дмитрий Гавра считает назначение Пиотровского-младшего «интересным политическим решением»: «Он возник не из ниоткуда и в коридорах власти вполне пообвыкся. В культуре у него есть прямые выходы на Минкульт, серьезные возможности для лоббизма. Но возникает вопрос со спортом. Здесь важно не делать ошибок»,— сказал “Ъ” эксперт. Сергея Дрегваля он оценил как сильного игрока в энергетической отрасли.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург