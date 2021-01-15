На палатах Афанасия Олисова обещают сохранить деревянную крышу

Крышу объекта культурного наследия федерального значения — белокаменных палат Афанасия Фирсовича Олисова, построенных в XVII веке — оставят деревянной. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия.

Ранее экскурсоводы и общественные активисты обеспокоились тем, что крыша палат в ходе реконструкции сменилась с деревянной на оцинкованную. В управлении госохраны ОКН пояснили, что слой оцинкованной стали был уложен для долговечности конструкции крыши. Сверху через воздушную подушку он будет покрыт деревянным тесом в два слоя. «Данная технология применяется для деревянных тесовых кровель, с целью повышения долговечности. В настоящее время идет первая стадия ремонтных работ по монтажу покрытия из оцинкованной стали. Работы на объекте продолжаются»,— сообщили “Ъ-Приволжье” в ведомстве.

Палаты Афанасия Олисова находятся в Крутом переулке Нижнего Новгорода. Дом был построен в 1676 году. Является федеральной собственностью, предоставлен в безвозмездное пользование Нижегородской епархии. По ее заказу «Региональный инженерный центр» разработал проект проведения ремонтных работ. Разрешение на ремонт выдано в сентябре 2020 года и действует до конца 2021 года.

Анастасия Еремина