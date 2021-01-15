В Нижнем Новгороде на палатах Афанасия Олисова деревянную крышу заменили оцинковкой

В Нижнем Новгороде идет реконструкция памятника федерального значения белокаменных палат Афанасия Фирсовича Олисова, построенных в XVII веке. Здание является памятником градостроительства и архитектуры и, как говорится в описании к нему в едином государственном реестре объектов культурного наследия, является «редким образцом одного из первых каменных жилых домов Нижнего Новгорода рубежа XVII – XVIII веков, построенный в традициях древнерусского жилища». По данным нижегородских экскурсоводов, подобных зданий в стране осталось меньше 20.

В социальных сетях нижегородские экскурсоводы и общественные активисты опубликовали фотографии, на которых видно, что здание лишилось деревянной кровили, форма которой, габариты, высотные отметки и материалы являются предметом охраны. Крыша была двускатной, с треугольными фронтонами, а над парадным крыльцом представляла собой «рубленую бочку килевидным фронтоном». Сейчас палаты покрывает оцинкованное железо.

Палаты переданы нижегородской епархии Русской православной церкви. Сейчас там размещается православный центр глухих «Спас».

Общественные активисты пишут, что здание лишилось деревянной двери на кованых петлях, которую заменили на железную, деревянные окна заменили на пластиковые, хотя «количество, местоположение, габариты, конфигурация, обрамления и характер оконных проемов» также является предметом охраны. Внутренняя отделка помещений также подверглась изменениям, в здании провели косметический ремонт и заклеили каменные стены обоями.

Редакция “Ъ-Приволжье” направила запрос в правительство Нижегородской области, которому подчиняется Управление государственной охраны объектов культурного наследия региона, и нижегородскую епархию РПЦ с просьбой прокомментировать процесс реконструкции памятника федерального значения.

Александра Викулова