«Газпрому» грозит референдум

Астраханский облизбирком одобрил предложение местной общественной организации «Клуб независимых избирателей» о проведении референдума, по результатам которого должно быть принято решение о строительстве газохимического комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды. В течение 20 дней решение должно быть вынесено на обсуждение областной думы. Инициаторы референдума говорят, что строительство предприятия может оказать негативное воздействие на окружающую среду. Местные экологи отмечают, что областные власти не проводили общественных слушаний о возведении предприятия и никакой информации о проекте от независимых экспертов нет.

Астраханский облизбирком одобрил инициативу о проведении местного референдума по вопросу строительства газохимического комплекса. Предложение 12 января внес астраханский Клуб независимых избирателей (КНИ). Как рассказал “Ъ” представитель инициативной группы Сергей Щербаков, теперь в течение 20 дней облизбирком должен передать документы на обсуждение Астраханской областной думы, которая, в свою очередь, примет решение о соответствии предложения о референдуме законодательству.

В 2017 году председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и учредитель Каспийской инновационной компании Сергей Штепа подписали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о взаимодействии по созданию в Астраханской области газохимического комплекса по производству ПВХ. Планируемая проектная мощность производства — 650 тыс. тонн ПВХ и 430 тыс. тонн каустической соды в год, предварительный объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в $ 1,5 млрд. В качестве сырья для производства планируется использовать этан, получать который будут на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) «Газпрома». На производстве будут задействованы 600 человек. Комплекс планируется построить к 2024 году. До 80% продукции планируется отправлять на экспорт.

В октябре прошлого года министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев заявлял, что рассматриваются два варианта размещения площадки для строительства ГПЗ: на территории Харабалинского района или в особой экономической зоне «Лотос» в Наримановском районе. Последний рассматривается в качестве приоритетного.

Идея строительства ГПЗ вызвала протесты экологов. В частности, член Общественной палаты Астраханской области, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Аркадий Сокольский отметил, что проект реализуется без обязательных общественных слушаний и экологической экспертизы, поэтому независимые эксперты не знают сути технологических процессов.

В конце декабря прошлого года КНИ уже вносил в облизбирком пакет документов о проведении референдума, но комиссия отклоняла предложение, ссылаясь на недостоверность ряда сведений, указанных в ходатайстве. Во второй раз, по словам Сергея Щербакова, недочеты были устранены.

Руководитель КНИ Александр Марселин пояснил “Ъ”, что инициаторы референдума опасаются ухудшения экологической обстановки в регионе и полагают, что в случае проведения референдума значительная часть населения выскажется против нового предприятия.

По его мнению, альтернативой отказа от строительства ГПЗ может быть установка мощных очистных сооружений и контроль их эффективности со стороны общественности.

Член астраханской ОП Аркадий Сокольский заявил “Ъ”, что поддерживает инициативу по проведению референдума, и подтвердил, что пока астраханские экологи не видели ни материалов государственной экспертизы проекта, ни оценки воздействия на окружающую среду: «На территории региона, где планируется строительство таких объектов, должны проходить общественные слушания, но мне ничего не известно об их проведении».

Депутат Астраханской областной думы Александр Каманин («Справедливая Россия») считает, что решение будет зависеть от позиции обладминистрации. В случае положительного решения активистам предстоит собрать около 15 тыс. подписей в поддержку референдума.

Сергей Петунин, Астрахань