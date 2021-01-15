В Петербурге под COVID-19 свободно 23,7% коечного фонда

Количество свободных коек для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Петербурге остается рекордно высоким. На сегодняшний день в медучреждениях города свободно 2963 специализированные койки, что составляет 23,7% от их общего числа. Всего под COVID-19 в Петербурге развернуто 12 488 коек. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по состоянию на вечер 15 января количество пациентов, находящихся под наблюдением из-за подтвержденного лабораторным методом COVID-19, в Петербурге составляет 69 804 человека. За медицинской помощью за последние сутки в городе обратились 3274 больных коронавирусом.