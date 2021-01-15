Жительница Краснодара осуждена за хищение 1,5 млрд руб. у пайщиков кооператива «Содружество»

Первомайский суд Краснодара вынес приговор женщине, причастной к хищению у пайщиков кооператива «Содружество» более 1,5 млрд руб., сообщила пресс-служба краевого суда. Фамилия подсудимой не называется, по данным “Ъ”, речь идет о жительнице Краснодара Ирине Ильченко. Подсудимая приговорена к восьми с половиной годам колонии с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Деятельность злоумышленников была выявлена сотрудниками краевого управления ФСБ России. По данным суда, девять человек в период с 2011 по 2019 год в составе преступного сообщества, действовавшего по принципу финансовой пирамиды, похищали средства пайщиков, обещая высокие проценты по вкладам якобы за счет инвестиционной деятельности. Потерпевшими по уголовному делу кооператива «Содружество» признаны более 2 тыс. человек. Ирина Ильченко признала вину, дело в отношении нее рассматривалось в особом порядке. Во время следствия и суда женщина находилась под домашним арестом.

Анна Перова, Краснодар