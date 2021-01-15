Компания из Петербурга оштрафована на полмиллиона за незаконное размещение грунтов в Подмосковье

Петербургская компания «ИнТрэйд», зарегистрированная в Петербурге и занимающаяся оптовыми поставками стройматериалов, уличена в несанкционированном размещении грунтов и сыпучих материалов на земельном участке, который эксплуатируется по договору о совместной деятельности. Данное нарушение выявлено в микрорайоне Павельцево города Долгопрудного в Подмосковье. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

По данным инспекторов эконадзора, площадь перекрытия почв превышает 9 тыс. кв. м. Ситуация усугубляется тем, что грунты размещены вблизи Павельцевского залива, что несет потенциальную угрозу загрязнения водоема.

В отношении компании «ИнТрэйд» вынесено постановление об административном правонарушении и наложен штраф в размере 405 тыс. руб. Также компании предстоит возместить сумму ущерба, нанесенного почвам, которую подсчитают специалисты.