Суд признал законным указ Собянина о передаче данных о сотрудниках на удаленке

Мосгорсуд отклонил иск общественной организации «Роскомсвобода» и Фонда развития цифровых прав к мэру Москвы Сергею Собянину и прокуратуре города о незаконности сбора данных сотрудников, работающих удаленно. Стороны пытались оспорить требование к работодателям Москвы о передаче данных, ссылаясь на несоответствие Трудовому кодексу и законам о персональных данных.

Пресс-служба Мосгорсуда подтвердила РБК вердикт суда. По сообщению «Роскомсвободы», представители мэрии в суде заявили, что сведения о работниках считаются персональными данными для работодателя, а при передаче по указам мэра перестают ими быть. Также организация сообщила, что представитель ответчика назвала номера телефона, транспортной карты и автомобиля «цифровыми данными», а не персональными. «Роскомсвобода» сообщила, что ожидает мотивировочной части заключения Мосгорсуда. Организация намерена обжаловать решение.

В октябре 2020 года Сергей Собянин подписал указ об обязанности работодателей передавать властям данные о сотрудниках, работающих удаленно. Первоначально от работодателей требовалось предоставлять данные еженедельно, позднее им разрешили загружать новые списки только в случае изменений. Отказ передать сведения грозит штрафом до 300 тыс. руб., а при повторном нарушении — приостановка деятельности.

Крупнейшие российские ИТ-ассоциации (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и «Руссофт») жаловались главе Минцифры Максуту Шадаеву на решение мэра. Позднее Минцифры сообщило, что считает распоряжение законным, сославшись на акты о действиях во время чрезвычайных ситуаций и пандемии коронавируса.

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