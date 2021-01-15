Toyota представила гоночный вариант еще не существующего суперкара

GR010 Hybrid. Фото: Toyota

GR010 Hybrid. Фото: Toyota

Гибридный полноприводный спортпрототип оснащается 680-сильным 3,5-литровым бензиновым турбомотором и 272-сильным электродвигателем в сочетании с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач. Общая мощность силовой установки не может превышать 680 л.с., поэтому модель оснащается блоком электроники, который в режиме реального времени регулирует максимальную отдачу бензинового двигателя в зависимости от выдаваемой электромотором мощности.

Два экземпляра GR010 Hybrid будут выставлены в составе заводской команды Toyota Gazoo Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC, начиная с 2021 года. Позднее появится серийный дорожный суперкар, характеристики которого пока не раскрыты, на основе гоночной модели.

Напомним, GR010 Hybrid построен по мотивам представленного в 2018 году на автосалоне в Токио концепт-кара GR Super Sport Concept.