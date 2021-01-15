В Краснодаре за 95 млн рублей продадут квартиры банкротной фирмы «Проект-Инвест»

Конкурсный управляющий выставил на торги недвижимое имущество кубанского ЗАО «Проект-Инвест». Об этом говорится в материалах ЕФРСБ.

На торгах планируется продать 42 квартиры в краснодарском ЖК «Изумрудный», расположенном по адресу улица Российская, 337. Начальная стоимость всех лотов составляет 94,6 млн руб. Продаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, самая дорогая из них стоит 3,3 млн руб., самая дешевая – 1,6 млн руб. Также за 11,9 и 11,8 млн руб. продаются два нежилых помещения в том же доме.

По данным «СПАРК-Интерфакс» , ЗАО «Проект-Инвест» зарегистрировано в станице Северской в 2010 году, основной вид деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Размер уставного капитала компании – 11 тыс. руб., 50% УК владеет Елизавета Стаханова, по 25% принадлежит Константину Лепе и Ивану Мартынюку. В 2019 году выручки у компании не было, чистый убыток составил 2,3 млн руб.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, наблюдение в отношении застройщика ЗАО «Проект-Инвест» было введено в 2017 году по заявлению банка «Клиентский», предъявившего требования на 265 млн руб. В сентябре 2018 года застройщика признали банкротом.

По данным сайта компании, ЖК «Изумрудный» - единственный проект ЗАО «Проект-Инвест». Он представляет собой 8-этажный (с цокольным этажом) 2-секционный дом, рассчитанный на 176 квартир. Разрешение на строительство было выдано в декабре 2012 года. Возведение объекта завершилось в 2016 году.

Виктория Колганова